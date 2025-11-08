В Москве проходит церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым
В Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым, сообщает «РИА Новости».
Проститься с Николаевым пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Среди присутствующих – генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Валдис Пельш, диктор Центрального телевидения Алла Данько, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и другие.
Сообщается, что венки прислали президент РФ Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, коллектив «Первого канала», а также ряд артистов, друзей и близких Николаева.
О смерти Николаева стало известно 4 ноября – народный артист России и артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что телеведущий скончался на 77-м году жизни.
Николаев родился 16 декабря 1948 г. в Кишиневе. Он окончил ГИТИС, затем несколько лет трудился в Театре имени Пушкина, а с 1973 г. начал работать на телевидении.
Он стал одним из самых узнаваемых ведущих страны, возглавив популярные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «В наше время» и «Честное слово». В 1998 г. ему было присвоено звание народного артиста России.