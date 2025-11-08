Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве проходит церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым

Ведомости

В Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым, сообщает «РИА Новости».

Проститься с Николаевым пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Среди присутствующих – генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Валдис Пельш, диктор Центрального телевидения Алла Данько, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и другие.

Сообщается, что венки прислали президент РФ Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, коллектив «Первого канала», а также ряд артистов, друзей и близких Николаева.

О смерти Николаева стало известно 4 ноября – народный артист России и артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что телеведущий скончался на 77-м году жизни.

Николаев родился 16 декабря 1948 г. в Кишиневе. Он окончил ГИТИС, затем несколько лет трудился в Театре имени Пушкина, а с 1973 г. начал работать на телевидении.

Он стал одним из самых узнаваемых ведущих страны, возглавив популярные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «В наше время» и «Честное слово». В 1998 г. ему было присвоено звание народного артиста России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте