Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей не нашли

Ведомости

Под завалами дома в Тульской области, где обрушился подъезд, людей не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, погибших нет, пострадали четыре человека – все госпитализированы.

«Состояние здоровья пострадавших держим на контроле. Оперативный штаб на месте происшествия продолжает свою работу», – отметил Миляев.

Поврежденный подъезд будет полностью разобран, а после заключения экспертов начнется его восстановление. Жильцы двух соседних подъездов смогут вернуться домой после восстановления подачи газа, воды, тепла и электричества.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел утром 8 ноября в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Куркино. В результате обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

Из дома были эвакуированы 10 жильцов. Часть из них временно размещена у родственников, остальным готовы предоставить места в гостинице села Орловка. Проживание и питание будут организованы за счет региональных властей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её