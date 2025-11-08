Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей не нашли
Под завалами дома в Тульской области, где обрушился подъезд, людей не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, погибших нет, пострадали четыре человека – все госпитализированы.
«Состояние здоровья пострадавших держим на контроле. Оперативный штаб на месте происшествия продолжает свою работу», – отметил Миляев.
Поврежденный подъезд будет полностью разобран, а после заключения экспертов начнется его восстановление. Жильцы двух соседних подъездов смогут вернуться домой после восстановления подачи газа, воды, тепла и электричества.
По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел утром 8 ноября в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Куркино. В результате обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей.
Из дома были эвакуированы 10 жильцов. Часть из них временно размещена у родственников, остальным готовы предоставить места в гостинице села Орловка. Проживание и питание будут организованы за счет региональных властей.