Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей не нашли

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел утром 8 ноября в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Куркино. В результате обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей.