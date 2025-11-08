Патриарх Кирилл вручил Медведеву орден Димитрия Донского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с тезоименитством и вручил ему орден святого благоверного князя Димитрия Донского I степени. Об этом сообщили на сайте Московской патриархии.
Встреча состоялась 8 ноября – в день памяти великомученика Димитрия Солунского. Отмечается, что награду вручили за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения зампредседателя Совбеза.
Известно, что этот орден был учрежден РПЦ 1 октября 2004 г. решением патриарха Алексия II и Священного синода. Этой наградой отмечают священников, государственных и общественных деятелей, внесших значительный вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и армией. Орден носится на левой стороне груди.
4 ноября Медведев в День народного единства подчеркнул, что сила России – в сплоченности народа: «В этом залог нашей будущей победы».