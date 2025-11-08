Патриарх Кирилл вручил Медведеву орден Димитрия Донского I степени

Известно, что этот орден был учрежден РПЦ 1 октября 2004 г. решением патриарха Алексия II и Священного синода. Этой наградой отмечают священников, государственных и общественных деятелей, внесших значительный вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и армией. Орден носится на левой стороне груди.