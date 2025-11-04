Медведев: единство граждан является залогом будущей победы
Залог будущей победы РФ в единстве людей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеообращении.
«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, – наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства», – сказал он.
День народного единства был учрежден в 2004 г., его отмечают ежегодно 4 ноября. Посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 г.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что День народного единства отражает стремление граждан объединяться ради общего дела и судьбы страны.