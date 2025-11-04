Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев: единство граждан является залогом будущей победы

Ведомости

Залог будущей победы РФ в единстве людей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеообращении.

«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, – наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства», – сказал он.

День народного единства был учрежден в 2004 г., его отмечают ежегодно 4 ноября. Посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 г.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что День народного единства отражает стремление граждан объединяться ради общего дела и судьбы страны.

Читайте также:Как парламентские партии отметят День народного единства
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её