Во Франции задержали трех женщин по делу о подготовке теракта в Париже

Все задержанные – гражданки Франции в возрасте от 18 до 21 года, придерживающиеся радикальных салафитских взглядов. По информации издания, одна из них администрировала группу в Tik-Tok, где публиковала материалы в поддержку исламистов, а также состояла в чате в Telegram, где велась пропаганда террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Именно там она искала единомышленников для организации нападения с применением оружия и взрывчатки.