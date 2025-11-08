Во Франции задержали трех женщин по делу о подготовке теракта в Париже
Французские спецслужбы арестовали трех женщин, подозреваемых в подготовке теракта в одном из культурных заведений Парижа. Об этом сообщает газета Le Parisien.
По данным издания, задержания провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в начале октября во Вьерзоне, в Лионе и пригороде Вийербан после нескольких месяцев наблюдения. Одна из подозреваемых имеет инвалидность и передвигается на коляске. Следствие полагает, что женщины планировали подрыв с использованием поясов со взрывчаткой в баре или концертном зале французской столицы.
Все задержанные – гражданки Франции в возрасте от 18 до 21 года, придерживающиеся радикальных салафитских взглядов. По информации издания, одна из них администрировала группу в Tik-Tok, где публиковала материалы в поддержку исламистов, а также состояла в чате в Telegram, где велась пропаганда террористической организации «Исламское государство»
7 августа сообщалось, что во Франции напали с ножом на мэра коммуны Вильнев-де-Марк. 63-летний глава муниципалитета гулял с сыном, когда ему нанесли три ножевых удара в грудь. После этого нападавший еще попытался сбить мэра и его сына на автомобиле.