КЭМЗ опубликовал имена погибших при крушении вертолета в Дагестане
Кизлярский электромеханический завод (АО «Концерн КЭМЗ») сообщил имена сотрудников, погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане.
На месте аварии погибли заместитель гендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер – главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Позднее в больнице скончался бортмеханик Петр Суров.
«Руководство и весь коллектив завода, профком, коллеги по работе, друзья и близкие выражают глубокое соболезнование родственникам и семьям погибших», – говорится в сообщении предприятия.
7 ноября сообщалось, что на территории Карабудахкентского района республики потерпел крушение частный вертолет. Четверо человек погибли на месте, еще один умер в больнице Избербаша. Двое пострадавших находятся в ожоговом центре в Махачкале.
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая эвакуацию и медицинское сопровождение.
Представитель Росавиации Артем Кореняко подтверждал, что вертолет принадлежал КЭМЗ, и сообщал, что происшествие классифицировано как катастрофа. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет совместно с Южным МТУ Росавиации.