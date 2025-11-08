Газета
В Германии автобус выехал на тротуар и сбил группу пешеходов

Ведомости

В городе Вайль-ам-Райн на юго-западе Германии рейсовый автобус по неизвестной причине съехал с дороги на тротуар и наехал на группу прохожих. Погибла 34-летняя женщина, около 10 человек получили травмы, сообщает телерадиокомпания SWR.

ДТП произошло около 13:30 по местному времени (15:30 мск) в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, автобус сначала столкнулся с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар. Среди пострадавших – водитель транспортного средства. Троих раненых доставили в больницу, на месте происшествия работали два спасательных вертолета.

Место аварии находится рядом с крупным торговым центром. Из-за спасательных работ движение вокруг места ДТП временно перекрыли.

Пока следствие рассматривает произошедшее как несчастный случай – признаков теракта не выявлено.

5 ноября сообщалось о наезде автомобиля на пешеходов во Франции. Очевидцы сообщали, что водитель ехал, сбивая людей. При этом пострадали около 10 человек. Позже появились данные, что задержанный – житель Сен-Пьер-д’Олерон, имевший проблемы с психическим здоровьем.

