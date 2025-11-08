В Германии автобус выехал на тротуар и сбил группу пешеходов

ДТП произошло около 13:30 по местному времени (15:30 мск) в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, автобус сначала столкнулся с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар. Среди пострадавших – водитель транспортного средства. Троих раненых доставили в больницу, на месте происшествия работали два спасательных вертолета.