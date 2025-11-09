Газета
В России около 10 человек заключили под стражу за сотрудничество с СБУ

Ведомости

Почти 10 россиян и иностранцев были арестованы в РФ по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничающим со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «РИА Новости» сообщил знакомый с ходом расследования источник. 

По его словам, обвиняемых заключили под стражу по делу об «участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ». Сейчас они находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово». Одним из главных фигурантов дела является гражданин иностранного государства. По версии следствия, он установил контакт с украинской службой, сообщил собеседник агентства. 

В конце августа в Приморском крае правоохранители задержали двух жителей региона за сотрудничество со спецслужбами Украины, которые по заданию СБУ намеревались собрать данные о военных объектах Министерства обороны РФ.

В том же месяце сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда. По информации спецслужбы, он готовил по заданию СБУ атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.

