В России около 10 человек заключили под стражу за сотрудничество с СБУ
Почти 10 россиян и иностранцев были арестованы в РФ по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничающим со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «РИА Новости» сообщил знакомый с ходом расследования источник.
По его словам, обвиняемых заключили под стражу по делу об «участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ». Сейчас они находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово». Одним из главных фигурантов дела является гражданин иностранного государства. По версии следствия, он установил контакт с украинской службой, сообщил собеседник агентства.
В конце августа в Приморском крае правоохранители задержали двух жителей региона за сотрудничество со спецслужбами Украины, которые по заданию СБУ намеревались собрать данные о военных объектах Министерства обороны РФ.
В том же месяце сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда. По информации спецслужбы, он готовил по заданию СБУ атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.