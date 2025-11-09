В России около 10 человек заключили под стражу за сотрудничество с СБУ

По его словам, обвиняемых заключили под стражу по делу об «участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ». Сейчас они находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово». Одним из главных фигурантов дела является гражданин иностранного государства. По версии следствия, он установил контакт с украинской службой, сообщил собеседник агентства.