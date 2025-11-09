Подозреваемого во взрыве газа в доме в Тульской области задержали
Задержан мужчина, причастный к обрушению из-за взрыва газа многоквартирного дома в Тульской области, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК по региону.
Следователи 8 ноября установили подозреваемого, причастного к происшествию в поселке Куркино. В тот день при взрыве газа произошло частичное обрушение многоквартирного дома, пострадали четыре человека.
По данным следствия, ночью один из жильцов самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования. В результате чего в квартире скопился природный газ, который 37-летний мужчина поджег с помощью зажигалки. Из-за этих действий произошел хлопок газовоздушной смеси, который и привел к частичному обрушению первого подъезда, рассказали в СК. Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).
Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что под завалами дома людей не обнаружено. Всего пострадали четыре человека, все они госпитализированы в районную больницу. Поврежденный подъезд будет полностью разобран, после заключения экспертов начнутся восстановительные работы.