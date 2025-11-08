СК нашел подозреваемого во взрыве газа в доме в Тульской области
Следователи установили подозреваемого, причастного к взрыву бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», – отметили в ведомстве.
Следствие также установило обстоятельства частичного обрушения здания. По предварительным данным, взрыв произошел 8 ноября в квартире на первом этаже первого подъезда во время проведения ремонтных работ. В результате хлопка бытового газа произошло частичное обрушение дома.
Пострадали четыре человека, все они госпитализированы в районную больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что под завалами дома людей не обнаружено. Поврежденный подъезд будет полностью разобран, после заключения экспертов начнутся восстановительные работы. Жильцы двух соседних подъездов смогут вернуться домой после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества.