На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
Более 1 млн жителей Филиппин покинули свои дома из-за приближения супертайфуна «Фунг-Вонг», который начал обрушиваться на северо-восточное побережье страны, передает South China Morning Post (SCMP).
По данным газеты, жители покинули уязвимые районы, когда тайфун достиг главного острова Филиппин Лусон. В нескольких регионах, включая Манильскую агломерацию, из-за тайфуна были приостановлены трудовая деятельность и учебный процесс.
«Фунг-Вонг» может охватить две трети архипелага Юго-Восточной Азии, пишет SCMP. Согласно прогнозу, шторм обрушится на северо-восточную провинцию Аврора вечером 9 ноября. По данным управления гражданской обороны Манилы, при устойчивом ветре со скоростью 185 км/ч и порывами до 230 км/ч ураган может угрожать более 30 млн жителям.
Филиппины при этом продолжают ликвидировать последствия после тайфуна «Калмаэги», в результате которого в стране погибли 224 человека. 6 ноября власти объявили о введении режима чрезвычайного положения. Тогда было известно о 114 погибших. Еще 127 человек считались пропавшими без вести, многие из них находились в пострадавшей провинции Себу. Большинство погибших утонули при наводнениях.