На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек

Филиппины при этом продолжают ликвидировать последствия после тайфуна «Калмаэги», в результате которого в стране погибли 224 человека. 6 ноября власти объявили о введении режима чрезвычайного положения. Тогда было известно о 114 погибших. Еще 127 человек считались пропавшими без вести, многие из них находились в пострадавшей провинции Себу. Большинство погибших утонули при наводнениях.