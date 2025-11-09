Около 300 человек пропали без вести после крушения лодок у Таиланда и Малайзии
В результате крушения лодок у границ Таиланда и Малайзии пропали без вести около 300 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на малайзийские власти.
Лодки следовали из Бутидаунга (Мьянма) в Малайзию, на борту находились мигранты. По сообщению полиции штата Кедах, изначально из Мьянмы отправилось одно большое судно. Затем людей пересадили на три лодки меньшего размера во избежание обнаружения властями.
Директор морского управления малайзийских штатов Кедах и Перлис Ромли Мустафа сообщил, что через три дня после затопления были обнаружены 10 выживших и одно тело. Среди выживших, найденных в водах Лангкави, были граждане Мьянмы и Бангладеш, тело принадлежало женщине-рохинджа (этническая группа, проживающая в штате Ракхайн в Мьянме).
Reuters отмечает, что представители мусульманского меньшинства рохинджа бегут из Мьянмы, поскольку им отказывают в гражданстве и подвергают притеснениям.
13 августа у берегов итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с нелегальными мигрантами. Тогда погибли как минимум 20 человек.