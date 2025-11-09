Около 300 человек пропали без вести после крушения лодок у Таиланда и Малайзии

Директор морского управления малайзийских штатов Кедах и Перлис Ромли Мустафа сообщил, что через три дня после затопления были обнаружены 10 выживших и одно тело. Среди выживших, найденных в водах Лангкави, были граждане Мьянмы и Бангладеш, тело принадлежало женщине-рохинджа (этническая группа, проживающая в штате Ракхайн в Мьянме).