На Солнце произошла вспышка высшего класса мощности

В середине октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой вспышке уровня М4.8, которая стала второй по силе за четыре месяца. Исследователи тогда отметили, что на Солнце впервые с июня может быть достигнут уровень вспышек Х. В лаборатории такие ожидания объяснили непрерывным ростом фонового излучения звезды.