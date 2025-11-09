На Солнце произошла вспышка высшего класса мощности
На Солнце произошла мощная вспышка, она направлена на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вспышка зафиксирована учеными на линии Солнце – Земля. Ее окончательный балл составил X1.79 (высший уровень). Вспышки делятся на пять классов – A, B, C, M и X – где X является максимальным.
«На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу», – говорится в сообщении. Лаборатория также опубликовала видео – на нем магнитные волокна «пожирают» находящийся рядом солнечный протуберанец (волокно темного холодного газа, протяженностью около 300 000 км).
В середине октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой вспышке уровня М4.8, которая стала второй по силе за четыре месяца. Исследователи тогда отметили, что на Солнце впервые с июня может быть достигнут уровень вспышек Х. В лаборатории такие ожидания объяснили непрерывным ростом фонового излучения звезды.
5 ноября в лаборатории рассказали, что облако плазмы, которое появилось от вспышки на Солнце класса мощности M7.4, заденет Землю в ночь на 8 ноября.