Названа причина смерти художника Эрика Булатова
Российский и советский художник Эрик Булатов умер из-за эмфиземы легких. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подругу семьи.
«Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», – сказала она.
По словам собеседницы агентства, Булатов последние три дня пролежал в одной из больниц Парижа.
Булатова не стало 9 ноября. Художник является одной из ключевых фигур московского концептуализма и пионером соц-арта. Метод художника, встречающийся во многих его работах, – объединение «плакатного» текста и живописи.
Среди известных картин Булатова: «Слава КПСС», «Опасно», «Иду», «Вход – входа нет», «Свобода», «Горизонт», «Не прислоняться». Его работы хранятся в коллекциях Эрмитажа, Русского музея, Центре Помпиду в Париже, «Альбертине» в Вене.