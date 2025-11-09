В Москве пенсионерка передала мошенникам более 27 млн рублей
Мошенники под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи похитили у пенсионерки более 27,8 млн руб., сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Обман женщины начался со звонка неизвестного, который представился сотрудником компании по оказанию услуг связи и сообщил об ошибках в паспортных данных, из-за чего их необходимо продиктовать. Пенсионерка сделала это, после чего начался второй этап мошеннической схемы.
Из-за угроз аферистов привлечения к уголовной ответственности женщина сначала передала более 600 000 руб. курьеру, затем купила новый телефон и сим карту, а также 1 кг золота за 9 млн руб. По данным прокуратуры, золото и сбережения она также передала преступникам. Кроме того, под давлением злоумышленников пенсионерка продала свою квартиру, а деньги не получила, поскольку «телефонные кураторы» убедили ее в фиктивности сделки. Установление всех обстоятельств находится на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре, сообщили в ведомстве.
Ранее пожилой житель Таганрога лично передал мошенникам почти 12,5 млн руб. Пенсионер поверил, что сбережет таким образом все свои накопления, сообщало ГУ МВД по Ростовской области. В ноябре стало известно, что мошенники выманили у московской пенсионерки 28 млн руб. под предлогом замены ключей для домофона.