В Москве пенсионерка передала мошенникам более 27 млн рублей

Из-за угроз аферистов привлечения к уголовной ответственности женщина сначала передала более 600 000 руб. курьеру, затем купила новый телефон и сим карту, а также 1 кг золота за 9 млн руб. По данным прокуратуры, золото и сбережения она также передала преступникам. Кроме того, под давлением злоумышленников пенсионерка продала свою квартиру, а деньги не получила, поскольку «телефонные кураторы» убедили ее в фиктивности сделки. Установление всех обстоятельств находится на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре, сообщили в ведомстве.