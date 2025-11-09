«РИА Новости»: на певицу Наоко составили новый административный протокол
На 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову (псевдоним – Наоко) и музыканта Александра Орлова составили новые административные протоколы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Протоколы составлены по статье КоАП об «организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 суток ареста либо штраф 20 000 руб.
16 октября Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток уличную певицу Наоко за организацию несогласованного культурного мероприятия. Арест произошел после исполнения песен артистов-иноагентов. По версии суда, в ходе уличного концерта «наступили негативные последствия» в виде нарушения движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры.
По этой статье также арестовали участников группы «Стоптайм» Орлова и Владислава Леонтьева. 29 октября Логинову вновь арестовали на 13 суток, других участников коллектива арестовали на 13 и 12 суток.