«РИА Новости»: на певицу Наоко составили новый административный протокол

16 октября Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток уличную певицу Наоко за организацию несогласованного культурного мероприятия. Арест произошел после исполнения песен артистов-иноагентов. По версии суда, в ходе уличного концерта «наступили негативные последствия» в виде нарушения движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры.