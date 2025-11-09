Паром Seabridge после запрета на заход в порт Сочи вернулся в Трабзон

Seabridge из Трабзона не пустили в российский порт 6 ноября из-за отсутствия разрешения на въезд в Россию и закрытия порта для учений, сообщали в Ассоциации туроператоров (АТОР). Сообщалось, что на борту парома находится около 20 пассажиров, большинство из которых – граждане России.