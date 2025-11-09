Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Паром Seabridge после запрета на заход в порт Сочи вернулся в Трабзон

Ведомости

Паром Seabridge, который отправился из Турции в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, находится на входе в гавань Трабзона, передает ТАСС со ссылкой на данные Marinetraffic.

Представитель турецкой агентской компании Liderline сообщил агентству, что Seabridge должен пришвартоваться в порту вечером. Он пообещал, что компания компенсирует расходы пассажиров, которые вернулись на пароме, и отправит их к месту назначения, оформив и оплатив необходимые билеты.

Ранее стало известно, что судно возвращается в турецкий Трабзон, поскольку не получило разрешения на заход в порт Сочи. Паром простоял на рейде более двух суток, сообщил «РИА Новости» генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Seabridge из Трабзона не пустили в российский порт 6 ноября из-за отсутствия разрешения на въезд в Россию и закрытия порта для учений, сообщали в Ассоциации туроператоров (АТОР). Сообщалось, что на борту парома находится около 20 пассажиров, большинство из которых – граждане России.

Администрация Краснодарского края отмечала, что считает запуск регулярного паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном преждевременным в связи с нерешенными вопросами обеспечения безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте