Паром Seabridge после запрета на заход в порт Сочи вернулся в Трабзон
Паром Seabridge, который отправился из Турции в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, находится на входе в гавань Трабзона, передает ТАСС со ссылкой на данные Marinetraffic.
Представитель турецкой агентской компании Liderline сообщил агентству, что Seabridge должен пришвартоваться в порту вечером. Он пообещал, что компания компенсирует расходы пассажиров, которые вернулись на пароме, и отправит их к месту назначения, оформив и оплатив необходимые билеты.
Ранее стало известно, что судно возвращается в турецкий Трабзон, поскольку не получило разрешения на заход в порт Сочи. Паром простоял на рейде более двух суток, сообщил «РИА Новости» генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Seabridge из Трабзона не пустили в российский порт 6 ноября из-за отсутствия разрешения на въезд в Россию и закрытия порта для учений, сообщали в Ассоциации туроператоров (АТОР). Сообщалось, что на борту парома находится около 20 пассажиров, большинство из которых – граждане России.
Администрация Краснодарского края отмечала, что считает запуск регулярного паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном преждевременным в связи с нерешенными вопросами обеспечения безопасности.