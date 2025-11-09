Газета
На следующей неделе Землю накроют магнитные бури из-за выбросов солнечной плазмы

Ведомости

Два облака солнечной плазмы достигнут Земли на следующей неделе, вызвав умеренные магнитные бури. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram.

Первый выброс произошел 7 ноября после вспышки класса M1.7 и придет к нашей планете 10 ноября, вызвав магнитную бурю уровня G2. Второй, более мощный выброс от X-вспышки, ожидается поздно вечером во вторник. По прогнозам, он может вызвать бурю уровня G2-G3.

Ученые отмечают, что наиболее плотные части второго выброса пройдут выше плоскости орбит планет, что снизит их воздействие на Землю. Ранее расчеты показывали возможность более сильных геомагнитных возмущений.

