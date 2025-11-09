На следующей неделе Землю накроют магнитные бури из-за выбросов солнечной плазмы

Первый выброс произошел 7 ноября после вспышки класса M1.7 и придет к нашей планете 10 ноября, вызвав магнитную бурю уровня G2. Второй, более мощный выброс от X-вспышки, ожидается поздно вечером во вторник. По прогнозам, он может вызвать бурю уровня G2-G3.