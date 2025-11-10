Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

SCMP: на севере Мали похитили и публично казнили девушку-блогера

Ведомости

На севере Мали похитили молодую женщину Мариам Сиссе, которая публиковала посты в TikTok, а затем публично казнили ее. Ее обвинили в сотрудничестве с армией, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на семью погибшей и местные органы власти.

Девушка публиковала видео о городе Тонка в северной части региона Томбукту. У нее было 90 000 подписчиков. Брат Мариам Сиссе заявил, что она была арестована джихадистами 6 ноября. По его словам, ее обвинили в том, что она «сообщала малийской армии об их передвижениях». На следующий день блогера отвезли на мотоцикле в Тонку и расстреляли на площади Независимости.

Источник в службе безопасности сообщил, что девушка «была убита на городской площади в Тонке джихадистами, которые обвинили ее в том, что она снимала их для малийской армии».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её