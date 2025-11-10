SCMP: на севере Мали похитили и публично казнили девушку-блогера
На севере Мали похитили молодую женщину Мариам Сиссе, которая публиковала посты в TikTok, а затем публично казнили ее. Ее обвинили в сотрудничестве с армией, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на семью погибшей и местные органы власти.
Девушка публиковала видео о городе Тонка в северной части региона Томбукту. У нее было 90 000 подписчиков. Брат Мариам Сиссе заявил, что она была арестована джихадистами 6 ноября. По его словам, ее обвинили в том, что она «сообщала малийской армии об их передвижениях». На следующий день блогера отвезли на мотоцикле в Тонку и расстреляли на площади Независимости.
Источник в службе безопасности сообщил, что девушка «была убита на городской площади в Тонке джихадистами, которые обвинили ее в том, что она снимала их для малийской армии».