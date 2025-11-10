Умер преподаватель Путина и Медведева профессор СПбГУ Юрий Толстой
Доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академик РАН Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет, сообщил вуз.
За годы работы в Санкт-Петербургском университете Толстой стал наставником для президента РФ Владимира Путина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко и других известных людей.
На сайте вуза опубликована правительственная телеграмма от Чуйченко. Он выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Толстого.
«Уход из жизни Георгия Кирилловича, прекрасного человека, мудрого наставника и выдающегося ученого – это невосполнимая утрата для всей цивилистической науки и всего российского юридического сообщества», – написал министр.