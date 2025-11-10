Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер преподаватель Путина и Медведева профессор СПбГУ Юрий Толстой

Ведомости

Доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академик РАН Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет, сообщил вуз.

За годы работы в Санкт-Петербургском университете Толстой стал наставником для президента РФ Владимира Путина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко и других известных людей.

На сайте вуза опубликована правительственная телеграмма от Чуйченко. Он выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Толстого.

«Уход из жизни Георгия Кирилловича, прекрасного человека, мудрого наставника и выдающегося ученого – это невосполнимая утрата для всей цивилистической науки и всего российского юридического сообщества», – написал министр.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её