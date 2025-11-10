Россияне не пострадали от супертайфуна на Филиппинах

Супертайфун обрушился на Филиппины через несколько дней после того, как из-за «Калмаэги» погибли как минимум 224 человек. По данным AP, из-за второго происшествия без электричества остались целые провинции. Погибли не менее четырех человек, более 1,4 млн жителей были вынуждены эвакуироваться.