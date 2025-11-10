Газета
Главная / Общество /

Россияне не пострадали от супертайфуна на Филиппинах

Ведомости

Предварительно, среди пострадавших во время супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах нет граждан России, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

«В настоящий момент сведениями о пострадавших гражданах РФ не располагаем», – сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве посоветовали россиянам оставаться в безопасных помещениях во время тайфуна. Кроме того, там рекомендовали заранее позаботиться о запасе питьевой воды, питании и необходимых медикаментах. Среди инструкций также – зарядить мобильные устройства и следить за оповещениями местных властей и экстренных служб.

Супертайфун обрушился на Филиппины через несколько дней после того, как из-за «Калмаэги» погибли как минимум 224 человек. По данным AP, из-за второго происшествия без электричества остались целые провинции. Погибли не менее четырех человек, более 1,4 млн жителей были вынуждены эвакуироваться.

