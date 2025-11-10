Газета
Главная / Общество /

Суд арестовал директора департамента Минпромторга Кузнецова по делу о взятке

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Чиновнику инкриминируется ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Кузнецов начал карьеру в Минпромторге РФ в декабре 2022 г. До этого он работал в «Газпром нефти» на посту руководителя управления технологических партнерств и импортозамещения.

