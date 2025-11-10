Газета
Главная / Общество /

Суд арестовал женщину, толкнувшую девочку на пути в московском метро

Ведомости

Суд заключил под стражу 64-летнюю женщину, которая на станции метро «Таганская» в Москве толкнула девочку на пути, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее, я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», – сказала обвиняемая.

Следователи предъявили жительнице Москвы обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным прокуратуры, фигурантка во время судебного заседания выступала против избрания ей такой меры пресечения. Она также должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Девочка не пострадала, ей быстро помогли подняться на платформу.

