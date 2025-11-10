В Москве задержали бывшего депутата парламента Дагестана Джафара Абуева
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего депутата парламента Республики Дагестан Джафара Абуева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил, что до этого в Дагестане прошли обыски по адресам Абуева.
Абуев – экс-депутат народного собрания Дагестана шестого созыва от партии «Единая Россия», член комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений.