Суд изъял более 800 млн рублей у экс-замглавы Ивановской области
Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск региональной прокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего зампредседателя правительства области Сергея Зобнина и связанных с ним лиц на сумму свыше 800 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Установлено, что Зобнин, пользуясь своими должностными полномочиями, способствовал коммерческой организации при заключении госконтрактов на ремонтные работы. Отмечается, что фактическим руководителем строительной компании был родной брат супруги экс-замглавы Ивановской области Дмитрий Федулов.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 г. при поддержке Зобнина государственные и муниципальные заказчики заключили с этой компанией 21 контракт на общую сумму свыше 800 млн руб.
В Генпрокуратуре рассказали, что суд также рассматривает уголовное дело о превышении должностных полномочий, а также о получении и даче взятки, которое касается Зобнина, Федулова, а также бывшего зампреда правительства Ивановской области Ирины Эрмиш.
22 сентября стало известно, что прокуратура подала в Ленинский районный суд Иванова иск к Зобнину. Тогда сообщалось, что суд наложил обеспечительные меры на имущество Зобнина и иных заинтересованных лиц.