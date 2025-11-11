Газета
Главная / Общество /

Автомобиль в Дели взорвал террорист-смертник

Ведомости

Взрыв автомобиля в индийском Дели, при котором погибли девять человек, устроил террорист-смертник, пишет NDTV.

Появились видео и фотографии с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен белый автомобиль Hyundai i20, взорвавшийся вечером 10 ноября. Согласно источникам телеканала, машина простояла на парковке более трех часов.

По словам собеседников NDTV, предполагаемый террорист-смертник не выходил из машины ни на секунду, пока она стояла на парковке. По их словам, он либо кого-то ждал, либо получал инструкции на парковке.

NDTV сообщал, что в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в центре Дели восемь человек погибли, еще 24 получили ранения. Три-четыре автомобиля, находившихся рядом с машиной, также загорелись и получили значительные повреждения. Предварительно, россиян среди пострадавших от взрыва нет.

