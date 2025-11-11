Автомобиль в Дели взорвал террорист-смертник

NDTV сообщал, что в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в центре Дели восемь человек погибли, еще 24 получили ранения. Три-четыре автомобиля, находившихся рядом с машиной, также загорелись и получили значительные повреждения. Предварительно, россиян среди пострадавших от взрыва нет.