Среди пострадавших при взрыве в Индии нет россиян

Ведомости

По предварительным данным, граждан РФ нет среди пострадавших от взрыва автомобиля в индийском Дели. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Индии.

В дипмиссии отметили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с оперативными службами Индии в связи с инцидентом. 

11 ноября NDTV сообщал, что в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в центре Дели восемь человек погибли, еще 24 получили ранения. По данным телеканала, три-четыре автомобиля, находившихся рядом с машиной, также загорелись и получили значительные повреждения. 

По предварительным данным, взрыв произошел у выхода № 1 со станции метро Lal Quila. Характер взрыва пока не установлен.

