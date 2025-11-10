Среди пострадавших при взрыве в Индии нет россиян
По предварительным данным, граждан РФ нет среди пострадавших от взрыва автомобиля в индийском Дели. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Индии.
В дипмиссии отметили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с оперативными службами Индии в связи с инцидентом.
11 ноября NDTV сообщал, что в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в центре Дели восемь человек погибли, еще 24 получили ранения. По данным телеканала, три-четыре автомобиля, находившихся рядом с машиной, также загорелись и получили значительные повреждения.
По предварительным данным, взрыв произошел у выхода № 1 со станции метро Lal Quila. Характер взрыва пока не установлен.