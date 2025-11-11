Предстоящая рабочая зима станет самой короткой за 20 лет

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Ко Дню защитника отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля (три дня), а на Международный женский день – с 7 по 9 марта (три дня). В мае будет два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). В июне отдых продлится с 12 по 14 числа (три дня). Выходным также будет 4 ноября – День народного единства.