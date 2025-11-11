Предстоящая рабочая зима станет самой короткой за 20 лет
В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90. Это самый низкий показатель более чем за 20 лет. Такие данные следуют из расчетов ТАСС.
Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это связано с продолжительными новогодними каникулами. Впервые за много лет нерабочими праздничными днями объявлен период с 1 по 11 января включительно. Общая продолжительность новогодних праздников составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года.
Предыдущий аналогично короткий с точки зрения рабочего времени зимний сезон был зафиксирован в 2004-2005 гг. Обычно на зимние месяцы приходится 57-58 рабочих дней, а самой длинной рабочей зимой стал период 2013-2014 гг. – 59 дней.
В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Ко Дню защитника отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля (три дня), а на Международный женский день – с 7 по 9 марта (три дня). В мае будет два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). В июне отдых продлится с 12 по 14 числа (три дня). Выходным также будет 4 ноября – День народного единства.