Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении военного положения

Ведомости

Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит административное дело о нарушении военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ) в отношении А.Д. Кузина. Соответствующая информация указана в картотеке суда.

По данным ТАСС, это первое привлечение к административной ответственности по данной статье в Московском регионе.

На сайте столичных судов общей юрисдикции сообщается, что судебное заседание по делу Кузина назначено на 16:00 мск 19 ноября 2025 г. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток. Суть претензий к Кузину не раскрываются.

С 20 октября 2022 г. по указу президента России военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её