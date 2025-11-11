В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении военного положения

На сайте столичных судов общей юрисдикции сообщается, что судебное заседание по делу Кузина назначено на 16:00 мск 19 ноября 2025 г. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток. Суть претензий к Кузину не раскрываются.