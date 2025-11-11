В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении военного положения
Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит административное дело о нарушении военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ) в отношении А.Д. Кузина. Соответствующая информация указана в картотеке суда.
По данным ТАСС, это первое привлечение к административной ответственности по данной статье в Московском регионе.
На сайте столичных судов общей юрисдикции сообщается, что судебное заседание по делу Кузина назначено на 16:00 мск 19 ноября 2025 г. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток. Суть претензий к Кузину не раскрываются.
С 20 октября 2022 г. по указу президента России военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.