Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пензы

В ночь на 11 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 украинских беспилотников над регионами России. 10 воздушных целей военные уничтожили над Крымом. Еще восемь беспилотников они нейтрализовали в небе над Саратовской областью и семь – над Орловской. По три БПЛА было поражено в Липецкой и Ростовской областях, а также над акваторией Черного моря. По одной атаке системы ПВО отразили в Брянской, Воронежской и Калужской областях.