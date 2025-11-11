Газета
Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пензы

Ведомости

В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 8:44 мск.

По его словам, такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они сейчас также действуют в авиагавани Саратова («Гагарин»).

В ночь на 11 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 украинских беспилотников над регионами России. 10 воздушных целей военные уничтожили над Крымом. Еще восемь беспилотников они нейтрализовали в небе над Саратовской областью и семь – над Орловской. По три БПЛА было поражено в Липецкой и Ростовской областях, а также над акваторией Черного моря. По одной атаке системы ПВО отразили в Брянской, Воронежской и Калужской областях.

