Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Ученые нашли фрагменты упавшего в конце октября метеорита

Ведомости

Найдены первые образцы метеорита, пролетевшего в Тверской и Новгородской областях 27 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).

По словам ученых, образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Согласно предварительным исследованиям ГЕОХИ РАН, вероятнее всего, метеорит относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.

20 октября Business Insider писал, что метеорит повредил лобовое стекло пассажирского самолета United Airlines во время полета на высоте около 11 км. Обломки пробили ветровое стекло кабины и ранили капитана. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте