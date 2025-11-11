Ученые нашли фрагменты упавшего в конце октября метеорита

По словам ученых, образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Согласно предварительным исследованиям ГЕОХИ РАН, вероятнее всего, метеорит относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.