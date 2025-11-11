Ученые нашли фрагменты упавшего в конце октября метеорита
Найдены первые образцы метеорита, пролетевшего в Тверской и Новгородской областях 27 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).
По словам ученых, образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Согласно предварительным исследованиям ГЕОХИ РАН, вероятнее всего, метеорит относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.
20 октября Business Insider писал, что метеорит повредил лобовое стекло пассажирского самолета United Airlines во время полета на высоте около 11 км. Обломки пробили ветровое стекло кабины и ранили капитана. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку.