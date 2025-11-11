Газета
Общество

Росавиация ограничила работу аэропорта в Самаре

Ведомости

В аэропорту «Курумоч» в Самаре ввели ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 9:24 мск.

Он отметил, что такие меры обеспечивают безопасность полетов. Они же действуют с утра 11 ноября в авиагаванях Пензы и Саратова.

В ночь на 11 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских беспилотников. Больше всего воздушных целей они перехватили и нейтрализовали над Крымом (10 единиц). Атаки также были отражены в Саратовской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Брянской, Воронежской и Калужской областях, а также над акваторией Черного моря.

