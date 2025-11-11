Росавиация ограничила работу аэропорта в Самаре

В ночь на 11 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских беспилотников. Больше всего воздушных целей они перехватили и нейтрализовали над Крымом (10 единиц). Атаки также были отражены в Саратовской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Брянской, Воронежской и Калужской областях, а также над акваторией Черного моря.