Главная / Общество /

В ДТП в Египте пострадали 27 россиян

При столкновении автобуса с грузовиком пострадали 27 россиян, сообщила газета Al Masry Al Youm. ДТП произошло в провинции Красное море в Египте на трассе Рас-Гариб – Хургада.

Туристический автобус направлялся из Хургады, когда столкнулся с грузовиком.

Всего пострадали 39 человек. Двое из них – граждане Литвы, семеро – из Финляндии, трое – из Египта. Ранения получили два водителя и экскурсовод. Один из водителей скончался. Издание пишет, что погиб еще один человек, но не уточняет, был ли он из числа иностранных граждан.

Представители здравоохранения и власти Красного моря следят, чтобы пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Они держат ситуацию под контролем.

Ночью 14 августа в результате ДТП с автобусом в Египте пострадали порядка 30 пассажиров. В аварии погибла гражданка России.

