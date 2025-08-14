После ДТП в Египте 30 россиян находятся в больнице
Порядка 30 пассажиров автобуса, попавшего ночью 14 августа в ДТП по дороге в Каир, распределены в больницы, сообщило российское посольство в Египте в своем Telegram-канале.
Согласно актуализированной информации, у большинства пассажиров незначительные травмы. Состояние одного из пострадавших средне тяжелое.
ДТП произошло по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир. Автобус, перевозивший российских туристов, врезался в ограждение и упал на бок. В аварии погибла гражданка России.
Посольство сообщило, что консульский отдел координирует оказание помощи российским туристам с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией.
7 августа в Турции произошло ДТП между туристическим микроавтобусом, следовавшим в Каппадокию, и автомобилем. Из-за этого пострадали восемь человек, шесть из них – граждане РФ.