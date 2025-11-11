Четверо задержаны за хищение 6 млн у желающих отправиться на спецоперацию
МВД совместно с ФСБ задержали четырех человек, которые обманным путем похитили более 6 млн руб. у граждан, намеревавшихся заключить контракты с Минобороны для участия в спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, с марта по август 2025 г. подозреваемые находили людей, готовых отправиться в зону спецоперации. Они предлагали им за вознаграждение помочь с оформлением службы в штабных и тыловых подразделениях. После подписания контрактов аферисты обманом получали банковские карты военнослужащих и присваивали поступающие выплаты. Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета.
«Общая сумма похищенных средств составила более 6 млн руб. При этом обманутые граждане направлялись служить на линию боевого соприкосновения», – уточнила Волк.
Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство. Расследование ведет следственное управление МВД по Коми.
25 октября сообщалось о семи новых фигурантах по похожему делу о хищениях у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Общее число арестованных превысило 30 человек. По версии следствия, участники преступного сообщества похищали деньги у военнослужащих, завышая стоимость поездок на такси и похищая деньги с банковских карт потерпевших. Общий ущерб по делу оценивают примерно в 3 млн руб.