Четверо задержаны за хищение 6 млн у желающих отправиться на спецоперацию

По данным следствия, с марта по август 2025 г. подозреваемые находили людей, готовых отправиться в зону спецоперации. Они предлагали им за вознаграждение помочь с оформлением службы в штабных и тыловых подразделениях. После подписания контрактов аферисты обманом получали банковские карты военнослужащих и присваивали поступающие выплаты. Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета.