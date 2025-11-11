Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Четверо задержаны за хищение 6 млн у желающих отправиться на спецоперацию

Ведомости

МВД совместно с ФСБ задержали четырех человек, которые обманным путем похитили более 6 млн руб. у граждан, намеревавшихся заключить контракты с Минобороны для участия в спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с марта по август 2025 г. подозреваемые находили людей, готовых отправиться в зону спецоперации. Они предлагали им за вознаграждение помочь с оформлением службы в штабных и тыловых подразделениях. После подписания контрактов аферисты обманом получали банковские карты военнослужащих и присваивали поступающие выплаты. Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета.

«Общая сумма похищенных средств составила более 6 млн руб. При этом обманутые граждане направлялись служить на линию боевого соприкосновения», – уточнила Волк.

Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство. Расследование ведет следственное управление МВД по Коми.

25 октября сообщалось о семи новых фигурантах по похожему делу о хищениях у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Общее число арестованных превысило 30 человек. По версии следствия, участники преступного сообщества похищали деньги у военнослужащих, завышая стоимость поездок на такси и похищая деньги с банковских карт потерпевших. Общий ущерб по делу оценивают примерно в 3 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её