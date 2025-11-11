МО предложило сократить до пяти дней срок уведомления комиссариата об увольнении

МО предложило сократить до пяти дней срок уведомления комиссариата об увольненииРечь идет о гражданах, работающих в IT-сфере и имеющих отсрочку от призыва
Минобороны РФ предложило сократить до пяти дней срок уведомления военных комиссариатов об увольнении граждан, работающих в области IT и имеющих отсрочку от призыва. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас аккредитованные организации в сфере IT обязаны сообщить об увольнении гражданина, у которого была отсрочка от призыва на военную службу, в двухнедельный срок. По проекту он меняется на пять дней с момента увольнения.
Кроме того, документ касается увольнения священнослужителей, которым также предоставляется отсрочка.
17 октября комитет Госдумы одобрил поправку о предоставлении отсрочки, освобождении от призыва или от исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника. Инициатива также предполагает наделение военкоматов правом выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронной форме.