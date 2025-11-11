Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МО предложило сократить до пяти дней срок уведомления комиссариата об увольнении

Речь идет о гражданах, работающих в IT-сфере и имеющих отсрочку от призыва
Ведомости

Минобороны РФ предложило сократить до пяти дней срок уведомления военных комиссариатов об увольнении граждан, работающих в области IT и имеющих отсрочку от призыва. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас аккредитованные организации в сфере IT обязаны сообщить об увольнении гражданина, у которого была отсрочка от призыва на военную службу, в двухнедельный срок. По проекту он меняется на пять дней с момента увольнения.

Кроме того, документ касается увольнения священнослужителей, которым также предоставляется отсрочка.

17 октября комитет Госдумы одобрил поправку о предоставлении отсрочки, освобождении от призыва или от исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника. Инициатива также предполагает наделение военкоматов правом выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронной форме.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь