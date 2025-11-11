ГД приняла закон об обязательном целевом обучении студентов-медиков в ординатуре
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, обязующий студентов медицинских вузов, которые учатся на бюджетной основе, проходить целевое обучение в ординатуре. Это следует из соответствующего документа.
В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения.
Авторы инициативы считают, что обеспечение системы здравоохранения квалифицированными специалистами является актуальной задачей. По их мнению, для усиления мер по решению вопроса кадрового дефицита необходимо установление объемов подготовки в разрезе всех организаций по программам ординатуры в четкой зависимости от потребности отрасли.
Ежегодно около 35% выпускников медицинских вузов и 40%, окончивших колледжи по данным специальностям, которые обучались на бюджетной основе, впоследствии не осуществляют трудовую деятельность в государственных и муниципальных медорганизациях. Таким образом, они не участвуют в реализации прав граждан на получение бесплатной медпомощи, отметили авторы законопроекта.
В связи с этим проект предлагает в отношении таких лиц в течении не менее трех лет осуществлять наставничество в сфере здравоохранения. В данный срок медицинскую деятельность можно осуществлять либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи.
По окончании наставничества указанные лица подлежат периодической аккредитации специалиста. В соответствии с законопроектом выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации.
В исходной версии проекта, принятого 8 октября Госдумой в первом чтении, условие об обязательной трехлетней отработке под руководством наставника затрагивало всех выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское и фармацевтическое образование и прошедших первичную аккредитацию.
28 октября «Ведомости» писали, что Минздрав внес поправки в проект, которые смягчают правила обязательной отработки для некоторых выпускников медвузов. Как следует из проекта поправок, ведомство установит перечень направлений подготовки, после завершения обучения по которым на выпускников будет распространяться система наставничества. Его сроки будут определяться в зависимости от специальности и/или места нахождения клиники.