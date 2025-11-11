Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за склонение детей к диверсиям
Государственная дума 11 ноября во втором и третьем чтениях приняла законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Он предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности.
Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за подобные преступления с 14 лет и отменяет сроки давности по статьям, связанным с диверсиями. Также вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивается право на ходатайства об условно-досрочном освобождении за их совершение.
«По-другому нельзя. И мы запаздываем с этим решением. Поэтому принимаем его исключительно в интересах граждан нашей страны, ее безопасности и делаем все для защиты подрастающего поколения от влияния со стороны иностранных спецслужб, разведок, которые вовлекают в диверсии», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По итогам голосования законопроект поддержали все присутствующие депутаты: «за» проголосовали 413 человек, воздержавшихся и голосовавших «против» не было.
Инициатива была внесена в Госдуму представителями всех парламентских фракций во главе с Володиным. Поправки предполагалось внести в Уголовный кодекс РФ. В пояснительной записке отмечалось, что количество диверсионных преступлений растет. Если в 2019–2023 гг. по ст. 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то только за 2024 г. – 48.