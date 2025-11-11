Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за склонение детей к диверсиям

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за подобные преступления с 14 лет и отменяет сроки давности по статьям, связанным с диверсиями. Также вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивается право на ходатайства об условно-досрочном освобождении за их совершение.