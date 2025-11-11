Мурашко: объем медицинской помощи сельскому населению в России удвоился
Сельское население в России стало получать в два раза больше медицинской помощи с 2022 г., сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
«За последние три года объем медицинской помощи сельскому населению, как амбулаторной, так и стационарной, увеличился в два раза. Поэтому такие решения однозначно меняют доступность и качество медицинской помощи», – отметил глава ведомства, комментируя действия в сфере обеспечения системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Он также отметил, что сейчас в России наблюдается самая маленькая разница между младенческой смертностью в городе и в селе. По словам Мурашко, к изменениям в том числе привели меры по обеспечению отрасли кадрами, например выплаты первичному звену и выплаты в малых населенных пунктах.
22 октября Мурашко говорил, что в России нужно пересмотреть взгляды на старение. Он подчеркнул, что раньше приоритетом было лечение хронических заболеваний. Сейчас же важно сделать целью увеличение продолжительности здоровой жизни.