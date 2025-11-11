Газета
Главная / Общество /

В ДТП в Египте пострадало 14 россиян

Ведомости

В результате ДТП на трассе Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб в Египте погиб один российский турист, еще 14 граждан России получили травмы средней степени тяжести, сообщили в Telegram-канале генконсульства РФ в Хургаде.

По данным дипмиссии на 21:00 11 ноября, один из пострадавших находится в больнице Каира, двое – в Рас-Гаребе, 11 – в Хургаде. Тяжело раненых нет. Еще 12 туристов, не нуждающихся в медицинской помощи, вернулись в свои отели.

11 ноября газета Al Masry Al Youm сообщила, что автобус двигался по трассе Рас-Гариб-Хургада. Всего пострадали 39 человек, из них 27 – россияне. Кроме того, травмы получили граждане Литвы, Финляндии, а также египтяне. Один из водителей скончался.

