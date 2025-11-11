В ДТП в Египте пострадало 14 россиян

По данным дипмиссии на 21:00 11 ноября, один из пострадавших находится в больнице Каира, двое – в Рас-Гаребе, 11 – в Хургаде. Тяжело раненых нет. Еще 12 туристов, не нуждающихся в медицинской помощи, вернулись в свои отели.