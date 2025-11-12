Газета
Главная / Общество /

Экс-начальник столичного депкульта ответил на иск надзорного ведомства

Георгий Недогибченко

Бывший начальник столичного депкульта Александр Кибовский ответил на заявленные к нему в антикоррупционном иске Генпрокуратуры требования. Это следует из копии его письма, переданного через адвоката «Ведомостям». Бывший чиновник считает, что ответчиком по иску стал «искусственно» для последующей конфискации нелегального имущества экс-начальника таможенного комитета Анатолия Круглова. 10 ноября стало известно, что Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства имущество Кибовского и Круглова, а также их родственников и доверенных лиц общей стоимостью более 1 млрд руб.

Кибовский напоминает, что экс-глава таможенного комитета скончался в 2015 г. По его мнению, невозможность взыскания средств с умершего человека и привела к необходимости иска. По словам Кибовского, в иске из 105 перечисленных объектов недвижимого имущества и автомобилей ему принадлежат только шесть. При этом он настаивает, что квартиры и авто были приобретены на законные средства. «Мне <...> вменили имущество Нероденкова (зятя Круглова. – "Ведомости"», – сетует бывший чиновник.

В исковом заявлении прокуратуры говорится, что официальный доход Кибовского с 2004 по 2023 гг. составил 165,7 млн руб., его супруги – более 30 млн руб.. Для сокрытия своего имущественного положения тот якобы объединился с зятем Круглова – Нероденковым.

Адвокат Юлия Потапова заявила, что из всего спорного имущества, указанного в иске, Кибовскому принадлежит только одна квартира площадью 73,6 кв. м, расположенная в панельном доме в Крылатском районе города. А две квартиры (площадью 40 кв. м и 60 кв. м), парковочное место и автомобиль 2015 г. в. принадлежат бывшей супруге. Это имущество уже являлось предметом рассмотрения гражданского дела при расторжении брака и разделе общего нажитого имущества в Кунцевском районном суде города Москвы в 2024 г.

Вместе с тем, антикоррупционный иск был подан еще до поступления уголовного дела в суд, обратил внимание Кибовский. Он настаивает на своей «полной невиновности». Сейчас Кибовский находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Он был задержан в июле 2024 г. и решением Кунцевского суда Москвы заключен под стражу. Следователи считают, что с 2017 по 2023 г. он получал вознаграждения от коммерческих структур.

