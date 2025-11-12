Экс-начальник столичного депкульта ответил на иск надзорного ведомства

Вместе с тем, антикоррупционный иск был подан еще до поступления уголовного дела в суд, обратил внимание Кибовский. Он настаивает на своей «полной невиновности». Сейчас Кибовский находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Он был задержан в июле 2024 г. и решением Кунцевского суда Москвы заключен под стражу. Следователи считают, что с 2017 по 2023 г. он получал вознаграждения от коммерческих структур.