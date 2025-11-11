У экс-главы департамента культуры Москвы хотят конфисковать имущество

К примеру, как рассказывает источник «Ведомостей» в правоохранительных органах, в 2014 г. Кибовский и его окружение через подконтрольные юрфирмы приобрели имущество на сумму не менее 62,6 млн руб., включая квартиру в Старом Толмачевском переулке площадью 124 кв. м и стоимостью 58 млн руб., машино-место и автомобиль Audi Q5, оформленные на супругу и доверенных лиц. В 2015 г. к активам добавилась квартира на Гоголевском бульваре за 28 млн руб. В 2020 г., по версии прокуратуры, было куплено имущество на сумму почти 49 млн руб.: квартира в Большом Гнездниковском переулке, два нежилых помещения на Ходынском бульваре и загородный дом в Подмосковье. В 2021 г. Кибовский приобрел квартиру на Осеннем бульваре в Крылатском стоимостью более 20 млн руб., а в 2022 г. через родственников – нежилое помещение и квартиру общей стоимостью свыше 30 млн руб. В 2023 г. Кибовский оформил права требования на строящиеся объекты в жилом комплексе «Терехово» на сумму 36,7 млн руб. на экс-супругу.