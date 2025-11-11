У экс-главы департамента культуры Москвы хотят конфисковать имущество

У экс-главы департамента культуры Москвы хотят конфисковать имуществоГенпрокуратура подала иск к Александру Кибовскому об изъятии у него многочисленных объектов недвижимости
«Ведомостям» стало известно, что именно Генпрокуратура хочет изъять у бывшего начальника столичного депкульта Александра Кибовского, обвиняемого в особо крупной взятке (ст. 290 УК). С иском в Кунцевский суд Москвы обратился заместитель начальника надзорного ведомства Николай Винниченко. Он требует признать незаконно приобретенными активы Кибовского, его экс-супруги Анастасии, ее отца Юрия Авельцова, а также их доверенных лиц Андрея Бобкова и Александра Нероденкова. Кибовский, занимавший с 2004 по 2023 г. руководящие посты на госслужбе (от референта в правительстве России до главы департаментов культурного наследия и культуры), использовал служебное положение для незаконного обогащения, утверждается в иске. Официальный доход чиновника за весь этот период составил 165,7 млн руб., его супруги – более 30 млн руб., но стоимость имущества, оформленного на родственников и иных лиц, многократно превышала эти суммы.
К примеру, как рассказывает источник «Ведомостей» в правоохранительных органах, в 2014 г. Кибовский и его окружение через подконтрольные юрфирмы приобрели имущество на сумму не менее 62,6 млн руб., включая квартиру в Старом Толмачевском переулке площадью 124 кв. м и стоимостью 58 млн руб., машино-место и автомобиль Audi Q5, оформленные на супругу и доверенных лиц. В 2015 г. к активам добавилась квартира на Гоголевском бульваре за 28 млн руб. В 2020 г., по версии прокуратуры, было куплено имущество на сумму почти 49 млн руб.: квартира в Большом Гнездниковском переулке, два нежилых помещения на Ходынском бульваре и загородный дом в Подмосковье. В 2021 г. Кибовский приобрел квартиру на Осеннем бульваре в Крылатском стоимостью более 20 млн руб., а в 2022 г. через родственников – нежилое помещение и квартиру общей стоимостью свыше 30 млн руб. В 2023 г. Кибовский оформил права требования на строящиеся объекты в жилом комплексе «Терехово» на сумму 36,7 млн руб. на экс-супругу.
Часть активов регистрировалась на бывшего тестя, пенсионера Авельцова, совокупный доход которого за три года не превысил 388 000 руб. Всего ответчиками по иску указано 12 человек и пять компаний, среди которых ООО «Евроком инк», ООО «Карат», ООО «Сити стик», ООО «Консалтинговый центр АК» и ООО «Страстной 11». С Нероденковым, которого Кибовский привлек для сокрытия доходов и незаконного обогащения, они познакомились в 2010 г., считают правоохранители. Последний – родственник экс-начальника таможенного комитета Анатолия Круглова. Круглов в нарушение антикоррупционного законодательства создал условия для осуществления финансово-хозяйственной деятельности нескольких аффилированных в том числе с Нероденковым компаний, указывает прокуратура. При этом Круглов еще в 2012 г. признал себя долларовым мультимиллионером в рамках разбирательства с бизнесменом Шалвой Чигиринским в Высоком суде Лондона.
Уголовное преследование Кибовского
Кибовский является заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, у него есть несколько государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он с отличием окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «музейное дело». На счету Кибовского ряд работ по истории российской императорской армии, а также по идентификации портретов русских офицеров XVIII–XIX вв.
В прокуратуре пришли к выводу, что «указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о коррупционном поведении Кибовского и Круглова в период их пребывания во власти, систематическом нарушении установленных для данной категории должностных лиц запретов и ограничений, приобретении дорогостоящего имущества для собственных нужд и нужд своих близких и доверенных лиц». К примеру, на имя Нероденкова и членов его семьи, по данным надзорного ведомства, оформлены активы на сумму более 1 млрд руб. В их числе – квартира на ул. Садовнической, апартаменты в Красногвардейском проезде, несколько нежилых помещений на ул. Поклонной, земельные участки и дома в Истринском районе, а также автомобили Mercedes-Benz AMG G63 и Bentley Bentayga. По словам собеседника, прокуратура просит суд признать недействительными ряд сделок по отчуждению имущества, совершенных уже после возбуждения уголовного дела. Среди них – продажа автомобилей класса люкс, а также квартиры на ул. Новоалексеевской площадью 120 кв. м.
Адвокат Кибовского Полина Потапова сообщила «Ведомостям», что только начала ознакомление с иском. От комментариев она пока воздержалась.