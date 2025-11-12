Первые прямые рейсы из Хабаровска в Шанхай стартуют 24 декабря

9 ноября стало известно, что россияне в июле – сентябре 2025 г. совершили 383 000 туристических поездок в Китай, что стало максимальным значением за последние 13 лет. Туристы из России совершили в этот период на 13% больше поездок, чем во II квартале 2025 г., и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.