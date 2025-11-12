Газета
Первые прямые рейсы из Хабаровска в Шанхай стартуют 24 декабря

Ведомости

Впервые в истории 24 декабря будут запущены прямые рейсы между Хабаровском и Шанхаем, сообщила пресс-служба международного аэропорта Хабаровск.

«Авиакомпания "Аврора" приступит к выполнению новой полетной программы из международного аэропорта Хабаровск в крупнейший город КНР Шанхай 24 декабря. Рейсы в расписании воздушной гавани запланированы до конца осенне-зимней навигации», – отметили в службе аэропорта.

Представители аэропорта подчеркнули, что рейсы ожидаются дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Пассажиры Airbus A319 будут проводить в пути примерно четыре часа. Всего на борту самолета будет 128 кресел, восемь из которых находятся в бизнес-классе.

9 ноября стало известно, что россияне в июле – сентябре 2025 г. совершили 383 000 туристических поездок в Китай, что стало максимальным значением за последние 13 лет. Туристы из России совершили в этот период на 13% больше поездок, чем во II квартале 2025 г., и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

С 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян действует безвизовый режим при поездках в КНР. Он распространяется на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней.

