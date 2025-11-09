Турпоток из России в КНР вырос до максимума с 2012 года
Россияне в июле – сентябре этого года совершили 383 000 туристических поездок в Китай, что стало максимальным значением за последние 13 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Российские туристы совершили в этом периоде на 13% больше поездок, чем во II квартале 2025 г., и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Согласно данным ЕМИСС, аналогичные показатели фиксировались 13 лет назад. В III квартале 2012 г. граждане РФ совершили более 407 000 поездок в КНР.
Одной из причин роста популярности направления, как отмечает агентство, могло стать введение Пекином пробного безвизового режима для россиян. Он действует с 15 сентября этого года по 14 сентября 2026 г. Действие режима распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. В начале сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина.