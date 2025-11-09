Турпоток из России в КНР вырос до максимума с 2012 года

Российские туристы совершили в этом периоде на 13% больше поездок, чем во II квартале 2025 г., и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Согласно данным ЕМИСС, аналогичные показатели фиксировались 13 лет назад. В III квартале 2012 г. граждане РФ совершили более 407 000 поездок в КНР.