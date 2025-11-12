ИКИ РАН: на Землю обрушилась магнитная буря почти максимального уровня

В ИКИ РАН отмечают, что наблюдаемая геомагнитная ситуация значительно отличается от прогнозов. Ожидалось, что Земли ночью достигнет лишь первое слабое плазменное облако, способное вызвать бури уровней G1–G2. Основной пик воздействия прогнозировался на середину суток. Однако, по словам специалистов, мощное плазменное облако, вызванное вспышкой класса X5.1, из-за рекордной скорости догнало и сжало предыдущие выбросы, что резко усилило магнитное воздействие.