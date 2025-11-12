ИКИ РАН: на Землю обрушилась магнитная буря почти максимального уровня
Мощная магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
По данным ученых, столь высокая активность связана с приходом к Земле трех плазменных облаков на фоне экстремального всплеска солнечных вспышек последних дней.
«Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значения всего одной трети балла», – уточнили в лаборатории.
В ИКИ РАН отмечают, что наблюдаемая геомагнитная ситуация значительно отличается от прогнозов. Ожидалось, что Земли ночью достигнет лишь первое слабое плазменное облако, способное вызвать бури уровней G1–G2. Основной пик воздействия прогнозировался на середину суток. Однако, по словам специалистов, мощное плазменное облако, вызванное вспышкой класса X5.1, из-за рекордной скорости догнало и сжало предыдущие выбросы, что резко усилило магнитное воздействие.
Измерительные спутники, работающие около Земли, передают искаженные данные в последние часы. Из имеющихся показаний следует, что в окрестностях Земли зафиксированы рекордные значения плотности и температуры плазмы, а также крайне высокие показатели магнитного поля.
При этом, отмечают ученые, скорость движения плазмы остается в допустимых пределах, что позволяет предположить: основной выброс от вспышки X5.1 еще не достиг планеты.
11 ноября специалисты ИКИ РАН сообщали о 15 вспышках на Солнце за сутки, одна из которых достигла максимального класса X1.2. Тогда прогнозировались магнитные бури уровней G1–G2 с возможным выходом на пик G3–G4 12 ноября.