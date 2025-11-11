Ученые сообщили о 15 вспышках на Солнце за сутки

10 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о вспышке высшего класса мощности на Солнце, отметив, что это событие стало вторым за неделю. Солнечные вспышки могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями.