Главная / Общество /

Ученые сообщили о 15 вспышках на Солнце за сутки

Ведомости

За минувшие сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, одна из которых достигла высшего балла X1.2. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышечная активность сохраняется на «очень высоком уровне со значительными рисками для Земли». Геомагнитная обстановка при этом «спокойная с небольшими возмущениями».

Прогнозируется, что в конце дня по мск ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 12 ноября. Кроме того, сохраняются риски повторных сильных вспышек, в том числе высшего балла.

10 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о вспышке высшего класса мощности на Солнце, отметив, что это событие стало вторым за неделю. Солнечные вспышки могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями.

