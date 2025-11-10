На Солнце произошла вторая вспышка высшего класса мощности за неделю

На Солнце произошла вторая вспышка высшего класса мощности за неделюНовый выброс может «догнать и поглотить» первый
На Солнце произошла вспышка высшего класса мощности – второй раз за неделю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вспышка имеет балл X1.21. Вспышки делятся на пять классов – A, B, C, M и X, где X является максимальным. Взрыв оказался слабее вчерашнего, когда мощность составила X1.79. При этом новое событие может спровоцировать сильный выброс плазмы.
«Вспышка в отличие от вчерашней показывает очень медленный спад излечения и вышла на максимуме на что-то, похожее больше на плато, чем на пик. Это всегда – признак очень сильного выброса плазмы, причем, чем дольше длится плато, тем сильнее выброс», – говорится в сообщении.
Сейчас в сторону Земли уже распространяется выброс от вчерашней вспышки, он дойдет до нашей планеты 11-12 ноября. Новый выброс может «догнать и поглотить первый, сложив свое воздействие с ним».
Как правило, солнечные вспышки могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В том числе гипертонией, болезнями сердца и сосудов, а также неврологическими или психическими расстройствами.
9 ноября в лаборатории предупредили, что два облака солнечной плазмы достигнут Земли на следующей неделе, вызвав умеренные магнитные бури. Первый выброс произошел 7 ноября после вспышки класса M1.7 и придет к нашей планете 10 ноября, вызвав магнитную бурю уровня G2. Второй, более мощный выброс от X-вспышки, ожидается поздно вечером 11 ноября – он может вызвать бурю уровня G2-G3.