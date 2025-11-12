МВД дало советы, как избежать фишинга в мессенджерах

Кроме того, пользователям важно проверять ссылки, полученные в мессенджерах, перед тем как их открыть. Мошенники через них могут украсть данные жертвы, в том числе пароли и логины от банковских приложений. В ведомстве подчеркнули, что не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев, а в иных случаях необходимо перед кликом навести на ссылку курсор, проверив, куда она ведёт.