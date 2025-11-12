МВД дало советы, как избежать фишинга в мессенджерах
Чтобы не попасться на уловки мошенников в мессенджерах, россияне могут следовать трем базовым правилам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Представители ведомства посоветовали обращать внимание на ник пользователя, от которого приходит сообщение. По данным киберполиции, это может помочь, если аферисты подстраиваются под официальные аккаунты банков, маркетплейсов и т. д. Они могут изменить в оригинальном названии букву или добавить «_bot».
Кроме того, пользователям важно проверять ссылки, полученные в мессенджерах, перед тем как их открыть. Мошенники через них могут украсть данные жертвы, в том числе пароли и логины от банковских приложений. В ведомстве подчеркнули, что не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев, а в иных случаях необходимо перед кликом навести на ссылку курсор, проверив, куда она ведёт.
Третьей рекомендацией ведомства стала защита аккаунтов. В частности, пользователям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию, а также поставить PIN-коды в приложениях.
10 ноября МВД отметило, что мошенники, в схемы которых входят дипфейки знакомых или родных россиян, пытаются напугать жертв с помощью определенных фраз. Среди примеров там назвали такие высказывания, как: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги», «Это срочно, переведи на эту карту».