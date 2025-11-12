Совет Федерации поддержал усиление ответственности за диверсии
Совет Федерации одобрил закон, который снижает возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 14 лет. В список таких преступлений входят содействие террористической деятельности, организация террористического сообщества и диверсии.
Документ также предусматривает ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность – вплоть до пожизненного лишения свободы. За склонение, вербовку или иное вовлечение детей в совершение диверсий предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом от 500 000 до 1 млн руб. либо пожизненным заключением.
Помимо этого, поправки вносятся в ст. 205.1 УК РФ, касающуюся содействия террористической деятельности: теперь за подобные действия также может назначаться пожизненное заключение.
Закон дополняет перечень преступлений, по которым не допускается условное наказание, и повышает требования для условно-досрочного освобождения. Так, осужденные за диверсионные преступления смогут рассчитывать на УДО только после отбытия не менее 75% назначенного срока.
В случае подписания президентом закон вступит в силу в день его официального опубликования.
11 ноября законопроект был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. По итогам голосования законопроект поддержали все присутствующие депутаты: «за» проголосовали 413 человек, воздержавшихся и голосовавших «против» не было.