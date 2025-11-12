Совет Федерации поддержал усиление ответственности за диверсии

Документ также предусматривает ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность – вплоть до пожизненного лишения свободы. За склонение, вербовку или иное вовлечение детей в совершение диверсий предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом от 500 000 до 1 млн руб. либо пожизненным заключением.