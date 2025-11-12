В России нашли главную новогоднюю елку высотой 26 метров

В 2024 г. главную новогоднюю ель нашли около деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Это было 90-летнее дерево высотой 30 м и обхватом ствола в 60 см. Всего в конкурсе на такое звание участвовало более 25 елей.