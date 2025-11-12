Газета
В России нашли главную новогоднюю елку высотой 26 метров

Высота главной новогодней елки в России в 2025 г. составила 26 м, пишут журналисты «РИА Новости» со ссылкой на управление делами президента РФ.

По их данным, обхват ствола дерева достиг 64 см. Известен также размах нижних ветвей ели в 11 м. Дерево украсит Соборную площадь Кремля в Москве.

В 2024 г. главную новогоднюю ель нашли около деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Это было 90-летнее дерево высотой 30 м и обхватом ствола в 60 см. Всего в конкурсе на такое звание участвовало более 25 елей.

